28 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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28 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать в этот день / pexels.com

28 сентября отмечают день святого Никиты Готского. Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями, люди узнавали разные приметы.

Именины сегодня празднуют: Герасим, Иван, Иосиф, Макар, Максим, Никита, Степан, Стефан, Марта.

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Народные приметы на 28 сентября

– Дикие гуси летят на юг – скоро будет похолодание.

– Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз.

– Гусь полощется в воде – к потеплению.

Что можно делать 28 сентября

1. Сегодня хороший день, чтобы молодая пара познакомилась с родителями парня или девушки. Это нужно сделать для установления взаимосвязи между собой.

2. Чтобы очиститься от плохой энергетики – сожгите старую одежду и обувь.

Что нельзя делать 28 сентября

1. Одалживать деньги в этот день – к неприятностям.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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