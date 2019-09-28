28 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 сентября отмечают день святого Никиты Готского. Этот день в народе называют – день Гусятника, ведь наблюдая за гусями, люди узнавали разные приметы.
Именины сегодня празднуют: Герасим, Иван, Иосиф, Макар, Максим, Никита, Степан, Стефан, Марта.
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Народные приметы на 28 сентября
– Дикие гуси летят на юг – скоро будет похолодание.
– Если гусь стоит над лужей, подняв одну ногу – будет мороз.
– Гусь полощется в воде – к потеплению.
Что можно делать 28 сентября
1. Сегодня хороший день, чтобы молодая пара познакомилась с родителями парня или девушки. Это нужно сделать для установления взаимосвязи между собой.
2. Чтобы очиститься от плохой энергетики – сожгите старую одежду и обувь.
Что нельзя делать 28 сентября
1. Одалживать деньги в этот день – к неприятностям.
Источник: LifeStyle 24
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