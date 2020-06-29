29 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 июня в народном календаре чествуют святого Тихона, который жил на острове Кипр. Уже в раннем возрасте он открыл в себе дар исцелять людей. Этот праздник называют тихим. Говорят, что в этот день птицы затихают,и сеять уже ничего нельзя.
Именины сегодня отмечают: Константин, Моисей, Тихон.
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Народные приметы на 29 июня
– Если папоротник сворачивает с утра листья – следующий день будет жарким и солнечным.
– Чем меньше капли дождя, тем дольше он будет идти.
– Ясный Млечный Путь – к солнечной погоде.
– Спад реки – к дождю, прибыль – к хорошей погоде.
Что можно делать 29 июня
- Сегодня рекомендуется собирать лекарственные травы, ведь именно в этот день травы будут полезными и целебными.
- На Тихона принято молиться ему и просить подарить богатый урожай.
- Молитва Тихону поможет сдержать зубную боль.
Что нельзя делать 29 июня
- Сегодня нельзя занимать деньги, ведь состояние может уйти из дома.
- Нельзя оставлять обувь за порогом, ведь весь год будете болеть.