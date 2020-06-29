Что можно и нельзя делать 29 июня / Фото из открытых источников

29 июня в народном календаре чествуют святого Тихона, который жил на острове Кипр. Уже в раннем возрасте он открыл в себе дар исцелять людей. Этот праздник называют тихим. Говорят, что в этот день птицы затихают,и сеять уже ничего нельзя.