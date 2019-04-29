29 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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29 апреля 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 29 апреля

29 апреля 2019 года чествуют трех сестер: Хионию, Агапию, Ирину (Арину). 29 апреля считался лучшим днем, когда надо было работать в огороде. В это время надо белить деревья, сажать овощи. Говорят, что если капусту посадить на Арины, то она вырастет сочной, вкусной и большой.

Именины сегодня отмечают: Галина, Леонид, Ирина.

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Народные приметы на 29 апреля

– Зацвела ольха – можно сеять гречку.

– Громкий гром – к богатому урожаю хлеба.

– Если день солнечный, то рассаду капусты можно высаживать в землю.

– Сны с 28 на 29 апреля не осуществляются.

Что можно делать 29 апреля

1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.

2. Сегодня рекомендуется высадить яблони, рябину, красную и черную смородину.

3. Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Что нельзя делать 29 апреля

1. В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.

2. В этот день не стоит ходить в парикмахерскую и делать любые манипуляции с волосами, не рекомендуется даже причесываться. В связи с этим даже есть популярная народная пословица: "Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет".

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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