29 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 апреля в народном календаре день памяти трех мучениц Солунских – сестер Агапии, Хионии и Ирины. В этот день принято белить стволы садовых деревьев.

Именины сегодня отмечают: Галина, Леонид, Ирина.

Читайте также Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Народные приметы на 29 апреля

– Если громкий гром, будет богатый урожай хлеба.

– Если развелось много майских жуков, то будет засуха.

– Если день солнечный, то можно высаживать рассаду капусты.

– Если зацвела ольха, то пора сеять гречиху.

Что можно делать 29 апреля

1. В этот день принято убирать в доме и во дворе.

2. Сегодня рекомендуется высадить яблони, рябину, красную и черную смородину.

3. Если в этот день пить мятный чай, то вся семья будет здоровой в течение года.

Что нельзя делать 29 апреля

1. В этот день нельзя никому ничего давать, поскольку в дом может прийти бедность. Говорят, что если в этот день отдать что-то из дома, то семья потеряет покой.