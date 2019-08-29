29 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 августа в народе отмечают третий, Ореховый Спас. В этот день надо обязательно пойти в церковь на богослужение и помолиться Богу.
Именины сегодня празднуют: Анна, Александр.
Читайте также: Когда празднуют Спаса 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
Народные приметы на 29 августа
– Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.
– Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.
– Бледные звезды – к ясной и сухой погоде.
Что можно делать 29 августа
1. Этот день благоприятен для поездок – все, что вы пожелаете, в будущем осуществится.
Что нельзя делать 29 августа
1. Сегодня нельзя сквернословить и ссориться с близкими.
2. Не рекомендуется в этот день ходить в лес, ведь можно легко заблудиться.
3. Нельзя никому отказывать в просьбах в этот день, особенно нуждающимся людям.
4. Не убирайте и не пользуйтесь ножницами, иглами и ножами. Сегодня нельзя шить и выполнять тяжелый труд.
Выбор редакции
-
Брэд Питт, Катрин Денев и другие актеры на Венецианском фестивале 2019: первые фото28 августа , 17:46
-
Украинские фильмы покажут на Венецианском фестивале 2019: программа28 августа , 13:06
-
1-летняя дочь Кайли Дженнер дебютировала на красной дорожке: стильные фото звездного семейства28 августа , 11:29