29 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 августа в народе отмечают третий, Ореховый Спас. В этот день надо обязательно пойти в церковь на богослужение и помолиться Богу.

Именины сегодня празднуют: Анна, Александр.

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Народные приметы на 29 августа

– Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.

– Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.

– Бледные звезды – к ясной и сухой погоде.

Что можно делать 29 августа

1. Этот день благоприятен для поездок – все, что вы пожелаете, в будущем осуществится.

Что нельзя делать 29 августа

1. Сегодня нельзя сквернословить и ссориться с близкими.

2. Не рекомендуется в этот день ходить в лес, ведь можно легко заблудиться.

3. Нельзя никому отказывать в просьбах в этот день, особенно нуждающимся людям.

4. Не убирайте и не пользуйтесь ножницами, иглами и ножами. Сегодня нельзя шить и выполнять тяжелый труд.