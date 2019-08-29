29 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

177 Читати новину українською
29 августа 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 29 августа / www.unian.ua

29 августа в народе отмечают третий, Ореховый Спас. В этот день надо обязательно пойти в церковь на богослужение и помолиться Богу.

Именины сегодня празднуют: Анна, Александр.

Читайте также: Когда празднуют Спаса 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый

Народные приметы на 29 августа

– Хороший урожай орехов – в следующем году будет много хлеба.

– Если на Третий Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.

– Бледные звезды – к ясной и сухой погоде.

Что можно делать 29 августа

1. Этот день благоприятен для поездок – все, что вы пожелаете, в будущем осуществится.

Что нельзя делать 29 августа

1. Сегодня нельзя сквернословить и ссориться с близкими.

2. Не рекомендуется в этот день ходить в лес, ведь можно легко заблудиться.

3. Нельзя никому отказывать в просьбах в этот день, особенно нуждающимся людям.

4. Не убирайте и не пользуйтесь ножницами, иглами и ножами. Сегодня нельзя шить и выполнять тяжелый труд.

blog_ava
Варенье из абрикосов: три легких рецепта приготовления
сегодня
146527
Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
28 августа 17:06 Что взять с собой в ЗАГС: самые важные пункты
278
"Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
28 августа 11:00 "Хорошие мальчики": взрослый фильм о детях
Юлія Ліпенцева 129
Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
27 августа 17:01 Дизайнеру Тому Форду – 58: лучшие цитаты мастера провокации
134
MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
27 августа 14:16 MTV Video Music Awards 2019: эффектные фото с красной дорожки
200
Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
27 августа 13:20 Неизвестная Турция: 10 мест, которые стоит увидеть
363
Новости
Больше новостей
Залиште відгук