29 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 декабря 2018 года почитается память святого Агея, который известен как один из последних пророков Ветхого Завета, который жил приблизительно в IV веке.

Именины сегодня празднуют: Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Николай, Петр.

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Народные приметы на 29 декабря:

– Какая погода сегодня, такой будет и в апреле.

– Холод и непогода в этот день предвещает суровую зиму.

– Ветреная погода и много снега – плохая примета, ведь лето будет неурожайным.

– Если много инея на Агея, то на Рождество будет стоять теплая погода.

Что можно делать 29 декабря

1. Сегодня важно помолиться святому Агею, чтобы он наставил на истинный путь и помог человеку выработать лучшие качества, которые у нее есть.

2. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

3. Этот день стоит провести со своей семьей. Говорят, если собраться всем вместе – семья будет дружная и крепкая.

Что нельзя делать 29 декабря

1. Не садитесь на стол – к беде.

2. Не говорите с человеком, который пришел к вам, через порог. Существует примета, что вскоре вы поссоритесь.