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29 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 29 декабря / unsplash.com

29 декабря почитается память святого Агея. Это один из последних пророков Ветхого Завета, который жил примерно в IV веке.

Именины сегодня празднуют: Александр, Данило, Денис, Никита.

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Народные приметы на 29 декабря

– Ветреная погода и снежная погода – плохая примета, ведь лето будет неурожайным.

– Если много инея 29 декабря, то на Рождество будет стоять теплая погода.

– Какая погода сегодня, такой будет и в апреле.

– Холод и непогода в этот день предвещает суровую зиму.

Что можно делать 29 декабря

1. Сегодня важно помолиться святому Агею, чтобы он наставил на истинный путь и помог человеку выработать лучшие качества, которые у него есть.

2. В этот день взвешивайте свои слова и при возможности меньше говорите, а больше думайте. Молчание в этот день избавит человека от невзгод.

3. Посвятите этот день шитью, рукоделию и вязанию.

Что нельзя делать 29 декабря

1. Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.

2. Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

3. Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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