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29 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 29 января / unsplash.com

29 января в народном календаре почитается апостол Петр. Он был одним из ближайших к Иисусу апостолов. 29 января почитается День памяти героев Крут. Во время боя, который длился 5 часов, в плен было захвачено и расстреляно 28 юношей. Ценой своей жизни юные герои задержали наступление врага.

Именины сегодня празднуют: Максим, Неонила.

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Народные приметы на 29 января

– Пес катается по снегу – к потеплению.

– Ночь темная – год также будет мрачный.

– Сильный мороз в этот день – ждите летом жару.

– Если накануне ночь лунная и на небе видно звезды, то лето будет урожайное, а год – счастливым.

– Сновидения, которые приснятся в ночь с 28 на 29 января – вещие.

  • закрывать замок или дверь – к краже;
  • лес – к измене;
  • медведь – к врагу;
  • новый дом – к спокойной жизни без забот и хлопот;
  • одеваться – к дороге;
  • пить компот – к гостям;
  • прыгать – к унижению.

Что можно делать 29 января

1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не привлечь беду и финансовые затруднения.

2. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню.

Что нельзя делать 29 января

1. Рубить дерево в этот день категорически запрещается.

2. В этот день стирка считается большим грехом.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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