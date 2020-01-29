29 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 января в народном календаре почитается апостол Петр. Он был одним из ближайших к Иисусу апостолов. 29 января почитается День памяти героев Крут. Во время боя, который длился 5 часов, в плен было захвачено и расстреляно 28 юношей. Ценой своей жизни юные герои задержали наступление врага.

Именины сегодня празднуют: Максим, Неонила.

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Народные приметы на 29 января

– Пес катается по снегу – к потеплению.

– Ночь темная – год также будет мрачный.

– Сильный мороз в этот день – ждите летом жару.

– Если накануне ночь лунная и на небе видно звезды, то лето будет урожайное, а год – счастливым.

– Сновидения, которые приснятся в ночь с 28 на 29 января – вещие.

закрывать замок или дверь – к краже;

лес – к измене;

медведь – к врагу;

новый дом – к спокойной жизни без забот и хлопот;

одеваться – к дороге;

пить компот – к гостям;

прыгать – к унижению.

Что можно делать 29 января

1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не привлечь беду и финансовые затруднения.

2. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню.

Что нельзя делать 29 января

1. Рубить дерево в этот день категорически запрещается.

2. В этот день стирка считается большим грехом.