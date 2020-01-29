29 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 января в народном календаре почитается апостол Петр. Он был одним из ближайших к Иисусу апостолов. 29 января почитается День памяти героев Крут. Во время боя, который длился 5 часов, в плен было захвачено и расстреляно 28 юношей. Ценой своей жизни юные герои задержали наступление врага.
Именины сегодня празднуют: Максим, Неонила.
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Народные приметы на 29 января
– Пес катается по снегу – к потеплению.
– Ночь темная – год также будет мрачный.
– Сильный мороз в этот день – ждите летом жару.
– Если накануне ночь лунная и на небе видно звезды, то лето будет урожайное, а год – счастливым.
– Сновидения, которые приснятся в ночь с 28 на 29 января – вещие.
- закрывать замок или дверь – к краже;
- лес – к измене;
- медведь – к врагу;
- новый дом – к спокойной жизни без забот и хлопот;
- одеваться – к дороге;
- пить компот – к гостям;
- прыгать – к унижению.
Что можно делать 29 января
1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не привлечь беду и финансовые затруднения.
2. Помогите нуждающимся и дайте им милостыню.
Что нельзя делать 29 января
1. Рубить дерево в этот день категорически запрещается.
2. В этот день стирка считается большим грехом.