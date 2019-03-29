29 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 марта 2019 года почитается память мученика Савина Ермопольского. В этот день,29 марта, в 1873 году Лев Толстой начал работу над романом "Анна Каренина". 29 марта – День рождения самого популярного напитка в мире – Coca-Cola. В Лиссабоне в этот день 1998 года открыли самый длинный в Европе мост.

Именины сегодня празднуют: Александр, Денис, Омелян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Юлиан.

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Народные приметы на 29 марта

– Если в этот день тепло – весна будет солнечной.

– Если весенняя вода течет медленно, то год будет тяжелым.

Что можно делать 29 марта

1. Покупки, которые вы сделаете в этот день, будут удачными и долго вам прослужат.

Что нельзя делать 29 марта

1. Нельзя в этот день после захода солнца есть хлеб – это приведет к нищете.

2. В этот день нельзя занимать денег, потому что весь год будете ходить в долгах.

3. Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы не навлечь неприятности.

4. Не рекомендуется в этот день поднимать тяжелую ношу, ведь у вас могут появиться дополнительные заботы.