29 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 марта почитается память мученика Савина Ермопольского. 29 марта – День рождения самого популярного напитка в мире Coca-Cola. В Лиссабоне в этот день 1998 года открыли самый длинный в Европе мост.
Именины сегодня празднуют: Александр, Денис, Емельян, Трофим, Юлиан.
Читайте также: Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Народные приметы на 29 марта
– Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни.
– Воробьи громко чирикают и купаются в лужах 29 марта – ожидайте теплых дней.
– Облака высоко плывут по небу – к теплу.
– Солнце сквозь облака пробивается – скоро пойдет дождь.
– Вороны и воробьи 29 марта купаются в лужах – ждите тепла.
– Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление.
Что можно делать 29 марта
1. Если в этот день рассыпать навоз на огороде или в поле, то можно обеспечить себя хорошим урожаем.
Что нельзя делать 29 марта
1. В этот день нельзя никому одалживать деньги, ведь весь год будете в долгах.
2. После захода солнца нельзя есть хлеб – к нищете.