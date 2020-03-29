29 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 марта почитается память мученика Савина Ермопольского. 29 марта – День рождения самого популярного напитка в мире Coca-Cola. В Лиссабоне в этот день 1998 года открыли самый длинный в Европе мост.

Именины сегодня празднуют: Александр, Денис, Емельян, Трофим, Юлиан.

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Народные приметы на 29 марта

– Теплый день предвещает такую же хорошую погоду в ближайшие дни.

– Воробьи громко чирикают и купаются в лужах 29 марта – ожидайте теплых дней.

– Облака высоко плывут по небу – к теплу.

– Солнце сквозь облака пробивается – скоро пойдет дождь.

– Вороны и воробьи 29 марта купаются в лужах – ждите тепла.

– Стаи перелетных птиц над домом кружат – скоро снег растает, и наступит потепление.

Что можно делать 29 марта

1. Если в этот день рассыпать навоз на огороде или в поле, то можно обеспечить себя хорошим урожаем.

Что нельзя делать 29 марта

1. В этот день нельзя никому одалживать деньги, ведь весь год будете в долгах.

2. После захода солнца нельзя есть хлеб – к нищете.