29 ноября 2018 года чтят память Матфея — одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Если в этот день дули сильные ветры, то вьюги и метели должны были продолжаться до Николая Чудотворца (19 декабря). Если облака шли низко — ждали холода и заморозков.

Именины 29 ноября празднуют: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Семен, Сергей, Федор.

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Народные приметы на 29 ноября:

– На Матфея пошел снег – скоро будут метели.

– Дует сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

– Холодный день – зима будет морозной.

– Теплая и дождливая погода – зима будет теплой.

Что можно делать 29 ноября

1. Прислушиваайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 29 ноября

1. Не выполняйте тяжелую работу. Пригласите к себе в гости друзей или близких и проведите время с приятными и душевными разговорами.

2. Не свистите в доме, ведь накличете тараканов.

3. Не садитесь на стол – к беде.

4. Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог. Существует примета, что вскоре вы поссоритесь.