29 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

49 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 29 ноября / unsplash.com

29 ноября в народном календаре почитают память Матфея — одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Если в этот день дули сильные ветры, то вьюги и метели должны продолжаться до Николая Чудотворца (19 декабря). Если облака шли низко — ждите холода и заморозков.

Именины 29 ноября отмечают: Виктор, Матвей, Семен, Сергей.

Читайте также: Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе

Народные приметы на 29 ноября:

– Дует сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

– На Матфея пошел снег – скоро будут метели.

– Холодный день – зима будет морозной.

– Теплая и дождливая погода – зима будет теплой.

Что делать 29 ноября

1. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 29 ноября

1. Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог. Существует примета, что вскоре вы поссоритесь.

2. Не выполняйте в этот день тяжелую работу. Пригласите к себе в гости друзей или близких и проведите время за приятными и душевными разговорами.

3. Не свистите в доме, ведь можно отвлечь деньги.

4. Не садитесь на стол – к беде.

Сколько стоит такси из аэропорта в мировых столицах: инфографика
сегодня
535
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 ноября 16:20 10 платьев со скидкой, которые стоит купить в Черную пятницу
Юлія Турелик 162
28 ноября 15:15 10 лучших сериалов за последнее десятилетие по версии американского Vanity Fair
Марта Вересюк 91
28 ноября 14:15 Выходные на Новый год 2020: сколько будем отдыхать в январе
Квітослава Туз 44960
28 ноября 13:05 Как празднуют День благодарения в США: история и традиции
Олена Кандяк 3635
28 ноября 11:14 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 12014
Новости
Больше новостей
Залиште відгук