29 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 ноября в народном календаре почитают память Матфея — одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Если в этот день дули сильные ветры, то вьюги и метели должны продолжаться до Николая Чудотворца (19 декабря). Если облака шли низко — ждите холода и заморозков.
Именины 29 ноября отмечают: Виктор, Матвей, Семен, Сергей.
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Народные приметы на 29 ноября:
– Дует сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.
– На Матфея пошел снег – скоро будут метели.
– Холодный день – зима будет морозной.
– Теплая и дождливая погода – зима будет теплой.
Что делать 29 ноября
1. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.
Что нельзя делать 29 ноября
1. Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог. Существует примета, что вскоре вы поссоритесь.
2. Не выполняйте в этот день тяжелую работу. Пригласите к себе в гости друзей или близких и проведите время за приятными и душевными разговорами.
3. Не свистите в доме, ведь можно отвлечь деньги.
4. Не садитесь на стол – к беде.