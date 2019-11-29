29 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 ноября в народном календаре почитают память Матфея — одного из двенадцати апостолов, ближайших учеников Иисуса Христа. Если в этот день дули сильные ветры, то вьюги и метели должны продолжаться до Николая Чудотворца (19 декабря). Если облака шли низко — ждите холода и заморозков.

Именины 29 ноября отмечают: Виктор, Матвей, Семен, Сергей.

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Народные приметы на 29 ноября:

– Дует сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

– На Матфея пошел снег – скоро будут метели.

– Холодный день – зима будет морозной.

– Теплая и дождливая погода – зима будет теплой.

Что делать 29 ноября

1. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 29 ноября

1. Не говорите с человеком, который пришел к вам домой через порог. Существует примета, что вскоре вы поссоритесь.

2. Не выполняйте в этот день тяжелую работу. Пригласите к себе в гости друзей или близких и проведите время за приятными и душевными разговорами.

3. Не свистите в доме, ведь можно отвлечь деньги.

4. Не садитесь на стол – к беде.