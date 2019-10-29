29 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
29 октября в народном календаре отмечают день Лонгина Сотника. Наши предки считали его защитником от глазных болезней.
Именины сегодня празднуют: Виола.
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Народные приметы на 29 октября
– Перелетные птицы собираются в теплые края – зима будет теплой.
– В пасмурный день на закате солнце ярко светит – ждите непогоду.
– Ветер изменчив 29 октября – зима будет с частыми оттепелями.
– Бледный месяц 29 октября – ожидайте мороз и снег.
– Яркое звездное небо – погода будет хорошей.
– Длительные туманы 29 октября – вскоре будет оттепель.
Что можно делать 29 октября
1. Сегодня удачное время для начала нового дела и налаживания связей.
Что нельзя делать 29 октября
1. В этот день не стоит брать деньги в долг. Лучше подумайте, где вы можете подзаработать. А, возможно, окажется, что новая вещь вам не так уж и нужна.
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