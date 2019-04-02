2 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 апреля 2019 года отмечают день мученицы Фотиньи. Она была самарянкой, с которой Иисус Христос разговаривал у колодца близ города Сихария. Женщина обратила многих людей в христианскую веру, за что трагически погибла – ее бросили в колодец. С тех пор верующие начали верить, что у такой воды осталась душа святой покровительницы, и вода, взятая из колодца в этот день, лечит от многих болезней.

Именины сегодня празднуют: Никита, Светлана.

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Народные приметы на 2 апреля

– Дождь 2 апреля – будет хороший урожай грибов.

– Прилетели 2 апреля скворцы – пришла настоящая весна.

– Много талой воды в апреле – много травы будет в мае.

– Днем 2 апреля жарко, а ночью приходят холода – погода в ближайшее время будет теплой и ясной.

Что можно делать 2 апреля

1. Вода в этот день обладает лечебными свойствами. В народе используется для лечения болезней и снятия сглаза.

Что нельзя делать 2 апреля

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

2. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

3. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.