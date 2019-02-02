2 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 февраля 2019 года отмечают Евфимия Великого. Он утешал обиженных от всевозможных бед, изгонял бесов и исцелял людей от болезней. По преданию, Евфимий обладал даром пророчества, предугадывал человеческие мысли и призывал на землю дождь.
Именины сегодня отмечают: Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев, Павел, Римма.
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Народные приметы на 2 февраля
– По народным приметам, какой погода будет в этот день, такой же останется и на Масленицу.
– Если началась метель, то продлится всю неделю.
– В этот день потерять рукавицу – к бедности, порезать руку – к болезни близкого человека.
– Сны, которые снятся в ночь с 1 на 2 февраля считаются вещими
Что можно делать 2 февраля
1. Если к вам пришли гости, то обязательно пригласите их в дом и угостите чем-нибудь вкусным. Тогда весь год в доме будет достаток.
2. В этот день нужно выносить из дома мусор и битую посуду. Это принесет счастье.
Что нельзя делать 2 февраля
1. В этот день нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе 3 года жить в нищете.
2. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.
3. Не перебирайте 2 февраля крупу, ведь поссоритесь с членами семьи.
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