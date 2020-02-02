2 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 февраля отмечают день Евтимия Великого. Он изгонял бесов и исцелял людей от болезней. По преданию, Евтимий владел даром пророчества, предвидел человеческие мысли и низводил на землю дождь.

Именины сегодня празднуют: Артем, Ефим, Захар, Инна, Лев, Римма.

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Народные приметы на 2 февраля

– Какой будет день Евтимия, так и пройдет вся неделя Масленицы.

– Светит солнце – к теплой весне, пасмурно – к затяжным морозам.

– Если сегодня начнется метель, то она продлится всю неделю.

– На Евтимия в обед засветило солнце – к теплой весне.

– Метель в этот день предвещает холодную весну.

– Потерять рукавицу в этот день – к бедности, поранить руку – к болезни близкого человека.

Что можно делать 2 февраля

​1. Если в этот день дать обещание и выполнить его, то все плохое останется в прошлом.

​2. В этот день надо попросить умерших близких о помощи – проблемы решатся уже на следующий день.

Что нельзя делать 2 февраля

1. Сегодня нельзя поднимать с земли мелкие монеты, иначе 3 года будете жить в бедности.

2. Чтобы избежать слез в будущем, старайтесь не петь после захода солнца.

3. Не перебирайте в этот день крупу, потому что можете поссориться с членами семьи.