2 года не живут вместе: причины развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

55 Читати новину українською
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак
Мурат Налчаджиоглу и Ани Лорак / Instagram / @muratnalca

31 января, украинская певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в России, официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. СМИ заговорили о будущем разрыве супругов летом 2018 года, когда мужа артистки поймали на измене в одном из столичных украинских клубов, однако сама пара официально не комментировала этого.

Полный текст судебного решения о разводе опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также: Развод Ани Лорак: брат певицы прокомментировал распад брака

В документе говорится о том, что брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу носил формальный характер и сохранить его было невозможно, а "чувство любви потеряно".

Супружеская жизнь у сторон не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно, не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены. Поэтому, истец просила суд расторгнуть брак заключенный между ней и ответчиком 15.08.2009 года,
– говорится в решении Шевченковского районного суда.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Murat Nalcacioglu (@muratnalca)

 


Скринштон / reyestr.court.gov.ua

Что известно о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?В конце июля 2018 года мужа Ани Лорак поймали на измене. Мурат Налчаджиоглу отдыхал в компании Яны Беляевой, проявляя нежность к девушке. С тех пор отношения супругов резко пошатнулись. А в начале декабря стало известно, что Ани Лорак официально подала документы на развод. Шевченковский суд Киева рассмотрел обращение певицы и 31 января 2019 года разлучил пару.

В комментарии журналистам о причинах развода Ани Лорак заявила, что ей надоело быть жертвой.

blog_ava
Главные новости 6 февраля: пресс-конференция Януковича и победа украинских военных
сегодня
4496
Теги: LifeStyle Музыка Ани Лорак Звездные разводы
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
6 февраля 15:06 Интересные факты о Дане Балане, которые вы могли не знать
564
7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
6 февраля 14:45 7 песен Тома Оделла, которые стоит послушать перед его концертом в Украине
Наталя Сколоздра 134
Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметров
6 февраля 14:00 Маленький рост – не приговор: топ-5 всемирно известных моделей с ростом ниже 170 сантиметров
Марта Вересюк 554
Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
6 февраля 09:03 Лукбук, прет-а-порте и мультибренд: что означают модные термины
Юлія Турелик 283
Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
5 февраля 12:06 Кто из актрис получит Оскар за лучшую женскую роль второго плана – опросы
132
Китайский Новый год 2019: особенности празднования
5 февраля 09:59 Китайский Новый год 2019: особенности празднования
Настя Сукач 34870
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук