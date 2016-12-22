2 года не живут вместе: причины развода Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу

31 января, украинская певица Ани Лорак, которая часто гастролирует в России, официально развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. СМИ заговорили о будущем разрыве супругов летом 2018 года, когда мужа артистки поймали на измене в одном из столичных украинских клубов, однако сама пара официально не комментировала этого.

Полный текст судебного решения о разводе опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

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В документе говорится о том, что брак Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу носил формальный характер и сохранить его было невозможно, а "чувство любви потеряно".

Супружеская жизнь у сторон не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно, не проживают одной семьей около двух лет, брачные отношения прекращены. Поэтому, истец просила суд расторгнуть брак заключенный между ней и ответчиком 15.08.2009 года,

– говорится в решении Шевченковского районного суда.



Скринштон / reyestr.court.gov.ua

Что известно о разводе Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу?В конце июля 2018 года мужа Ани Лорак поймали на измене. Мурат Налчаджиоглу отдыхал в компании Яны Беляевой, проявляя нежность к девушке. С тех пор отношения супругов резко пошатнулись. А в начале декабря стало известно, что Ани Лорак официально подала документы на развод. Шевченковский суд Киева рассмотрел обращение певицы и 31 января 2019 года разлучил пару.



В комментарии журналистам о причинах развода Ани Лорак заявила, что ей надоело быть жертвой.