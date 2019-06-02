2 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 июня 2019 года день памяти преподобного Иоанна. В этот день молились и просили Иоанна уберечь от воров, найти виновных в краже. Какие есть приметы в этот день, что можно и нельзя делать – читайте в материале LifeStyle 24.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.
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Народные приметы на 2 июня
- Если первые два дня месяца дожди – июнь сухой.
- Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.
- Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.
- Если полил дождь – к богатому урожаю.
Что можно делать 2 июня
На этот день приходилась активная фаза полевых работ на огороде. В этот день советуют сажать орешки.
Что нельзя делать 2 июня
Сегодня нельзя ссориться с соседями и близкими, ведь если поднять ссору, то и весь месяц будете ссориться.
Источник: LifeStyle 24
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