2 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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2 июня 2019 – праздник в Украине сегодня и что нельзя делать
2 июня – какой сегодня праздник, какие приметы на 2 июня / Unsplash

2 июня 2019 года день памяти преподобного Иоанна. В этот день молились и просили Иоанна уберечь от воров, найти виновных в краже. Какие есть приметы в этот день, что можно и нельзя делать – читайте в материале LifeStyle 24.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Владимир, Александра, Тимофей, Никита, Иосиф, Фалалея, Лилия, Сусанна.

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Народные приметы на 2 июня

  • Если первые два дня месяца дожди – июнь сухой.
  • Если погода прохладная – так же будет и в начале июля.
  • Вороны развернулись ключами в одну сторону – к сильному ветру.
  • Если полил дождь – к богатому урожаю.

Что можно делать 2 июня

На этот день приходилась активная фаза полевых работ на огороде. В этот день советуют сажать орешки.

Что нельзя делать 2 июня

Сегодня нельзя ссориться с соседями и близкими, ведь если поднять ссору, то и весь месяц будете ссориться.

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Женщина после свадьбы сбежала от мужа со священником
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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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