2 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 января 2019 года чествуют Игната, который завершает цикл предрождественских праздников в Украине. Игнат был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По народным преданиям, его носил малышом сам Господь. Игнатий был наделен даром исцеления больных. День идеально подходит для уборки в доме, а также для повторений колядок, ведь скоро наступит главный праздник 2019 года.

На Закарпатье была пословица: "Братья, завтра Игната. Кто имеет свинью, пусть режет сейчас". Говорили, что 2 января предназначено для забоя свиней к рождественскому столу. Здесь верили, что, если зарезать свинью в другое время, мясо испортится. Именно в этот день люди начинают готовиться к Рождеству Христову.

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Именины сегодня празднуют: Даниил, Иван, Игнатий.

Народные приметы на 2 января:

– Если на деревьях 2 января иней, значит, погода будет ясной.

– Звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года.

– Если громко щебечут синицы, то, по приметам, ждите долгих и холодных дней.

– Какой будет погода 2 января, таким будет и месяц август. Если на улице метель – холодным и дождливым, а если ясно – будет жарко и солнечно.

Что можно делать 2 января

1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.

2. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 2 января

1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.