2 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

79 Читати новину українською
2 января 2019 – праздник в Украине и что нельзя делать 2 января 2019
Что можно и нельзя делать 2 января / unsplash.com

2 января 2019 года чествуют Игната, который завершает цикл предрождественских праздников в Украине. Игнат был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По народным преданиям, его носил малышом сам Господь. Игнатий был наделен даром исцеления больных. День идеально подходит для уборки в доме, а также для повторений колядок, ведь скоро наступит главный праздник 2019 года.

На Закарпатье была пословица: "Братья, завтра Игната. Кто имеет свинью, пусть режет сейчас". Говорили, что 2 января предназначено для забоя свиней к рождественскому столу. Здесь верили, что, если зарезать свинью в другое время, мясо испортится. Именно в этот день люди начинают готовиться к Рождеству Христову.

Читайте также: Новый год 2019: в чем встречать год Желтой Земляной Свиньи

Именины сегодня празднуют: Даниил, Иван, Игнатий.

Народные приметы на 2 января:

– Если на деревьях 2 января иней, значит, погода будет ясной.

– Звездное небо предвещает богатый урожай в течение всего года.

– Если громко щебечут синицы, то, по приметам, ждите долгих и холодных дней.

– Какой будет погода 2 января, таким будет и месяц август. Если на улице метель – холодным и дождливым, а если ясно – будет жарко и солнечно.

Что можно делать 2 января

1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не навлечь беду и финансовые затруднения.

2. Прислушайтесь к советам, которые будут давать вам именно в этот день. Они помогут вам в будущем.

Что нельзя делать 2 января

1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и заведется бедность.

2. Не занимайте ничего соседям, ведь можно отдать счастье.

Теги: LifeStyle Новогодние праздники Новости культуры Традиции
Источник: 24 канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
1 января 17:55 Что приготовить на Новый год 2019: рецепты простых и изысканных блюд от шеф-повара
Олена Булан 40019
Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
1 января 17:29 Поздравление с Новым годом 2019 на украинском языке
58837
Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
30 декабря 2018 15:48 Санта-Клаус – супергерой из комиксов и другие "клоны" Святого Николая
Олесь Друкач 156
Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
29 декабря 2018 12:22 Что подарить на Новый год: интересные идеи для праздничного сюрприза
Юлія Михайлова 3058
Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
28 декабря 2018 21:29 Лучшие фильмы с участием Стэна Ли студии Marvel
537
Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
28 декабря 2018 19:20 Что подарить девушке на Новый год: интересные идеи
Олена Левчук 11364
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук