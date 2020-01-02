2 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 января отмечают день Игната. Он был учеником апостола и евангелиста Иоанна Богослова. По преданию, когда Игнат был малышом, его носил сам Господь. Впоследствии он был наделен даром исцеления больных.

Именины 2 января празднуют: Даниил, Иван, Игнатий.

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Народные приметы на 2 января

– Звездное небо предвещает богатый урожай на протяжении всего года.

– Какой будет погода 2 января, таким будет и месяц август. Если на улице метель – холодным и дождливым, а если ясно – будет жарко и солнечно.

– Если на деревьях 2 января иней, значит, погода будет ясной.

– Если громко щебечут синицы, то, по приметам, скоро начнутся долгие и холодные дни.

Что можно делать 2 января

1. Выбросьте посуду с трещинами, чтобы не накликать беду и финансовые трудности.

2. Прислушайтесь к советам окружающих, они вам обязательно помогут в решении важного вопроса.

Что нельзя делать 2 января

1. Не впускайте в свой дом старых, немощных и бедных. Говорят, что после этого начнутся болезни и нищета.

2. Не занимайте ничего соседям, потому что можете отдать счастье.