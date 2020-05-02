2 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 мая в народном календаре отмечают день Ивана Палеолаврита, который прославился своим благочестием и аскетизмом. Обычно ему молятся о защите близких людей.
Именины сегодня празднуют: Иван, Виктор, Юрий, Георгий.
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Народные приметы на 2 мая
– Дождливый и пасмурный день – май будет сухим и солнечным.
– Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.
– Тучи быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.
– Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая – жди хорошей погоды.
Что можно делать 2 мая
- Сегодняшний день рекомендуется посвятить составлению планов на месяц.
Что нельзя делать 2 мая
- В этот день нельзя срывать полевые цветы.
- Не рекомендуется в этот день занимать кому-то деньги.
- Сегодня нельзя есть мясо и любую другую тяжелую пищу.
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