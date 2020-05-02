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2 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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2 мая 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 2 мая / unsplash.com

2 мая в народном календаре отмечают день Ивана Палеолаврита, который прославился своим благочестием и аскетизмом. Обычно ему молятся о защите близких людей.

Именины сегодня празднуют: Иван, Виктор, Юрий, Георгий.

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Народные приметы на 2 мая

– Дождливый и пасмурный день – май будет сухим и солнечным.

– Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.

– Тучи быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.

– Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая – жди хорошей погоды.

Что можно делать 2 мая

  1. Сегодняшний день рекомендуется посвятить составлению планов на месяц.

Что нельзя делать 2 мая

  1. В этот день нельзя срывать полевые цветы.
  2. Не рекомендуется в этот день занимать кому-то деньги.
  3. Сегодня нельзя есть мясо и любую другую тяжелую пищу.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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