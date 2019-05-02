2 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 мая 2019 года чтят память Иоанна-воина, который стал известным из-за того, что находил и наказывал воров.

Именины сегодня отмечают: Виктор, Дмитрий, Георгий, Иван.

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Народные приметы на 2 мая

– Дождливый и пасмурный день – июнь будет сухим и солнечным.

– Теплая погода 2 мая – в конце месяца будет холодно.

– Облака быстро бегут по небу 2 мая – дождя в ближайшие дни не будет.

– Дикие утки вьют гнезда недалеко от воды – ждите засухи. Наоборот, если гнездятся утки подальше от водоемов, то это примета к тому, что летние дни будут дождевыми.

– Безветренная, золотистая заря вечером 2 мая – к хорошей погоде.

Что можно делать 2 мая

1. По традиции, если 2 мая испечь пирог с начинкой, то вас ждет богатый урожай.

Что нельзя делать 2 мая

1. Сегодня нельзя много работать и выполнять тяжелые домашние дела.

2. В этот день категорически запрещены ссоры в семье.

3. Нельзя начинать новые дела или планировать поездки – это приведет к неудачам.