2 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 марта 2019 года почитают святого Феодора Тирона. Ему молятся о защите от разбойников, злых людей и преступников. Также ежегодно в этот день в мире отмечается один из необычных праздников – Международный день спички.

Именины сегодня отмечают: Маркин, Роман, Федор.

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Народные приметы на 2 марта

– Какой 2 марта будет погода, таким будет и все лето.

– С западной стороны плывут перистые облака – на следующий день будет дождь.

– Туман висит утром – признак того, что май будет холодным.

– Птицы возвращаются 2 марта из теплых краев – ждите ранней весны.

Что можно делать 2 марта

1. Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.

2. Если незамужняя женщина в этот день выйдет на улицу и встретит женщину, то ее ожидает в этом году новая любовь.

Что нельзя делать 2 марта

1. Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду – это предсказывает тяжелые болезни и смерть.