2 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 марта в народном календаре отмечают память святого Феодора Тирона. При жизни он был благочестивым и добрым, но впоследствии стал отрицательным персонажем. Впрочем, в какой-то момент он раскаялся и стал помогать людям. Тирону молятся, чтобы он защитил от злых людей и нападающих.

Именины сегодня отмечают: Маркин, Роман, Федор.

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Народные приметы на 2 марта

– Какой будет погода 2 марта, таким будет и все лето.

– С западной стороны плывут перистые облака – ждите на следующий день дождь.

– Утром туман – признак того, что май будет холодным.

– Птицы возвращаются 2 марта из теплых краев – ждите ранней весны.

Что можно делать 2 марта

1. Если помолиться в этот день святому Феодору Тирону о пропавшем человеке или вещи, то вскоре они найдутся.

2. Если незамужняя женщина в этот день выйдет на улицу и встретит женщину, то ее ожидает в этом году новая любовь.

Что нельзя делать 2 марта

1. Не желательно смотреть на вечернее небо, ведь если вы увидите падающую звезду – это предскажет тяжелые болезни и смерть.