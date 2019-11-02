2 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 ноября отмечается День поминовения усопших. В этот день люди должны поминать тех, кто ушел из жизни. Родственники умерших в День поминовения усопших должны делать добрые дела и искренне молиться за их души.

Самое главное, что нужно сделать для умерших – почтить их память на могиле, зажгя свечу. Также хорошим поступком станет их поминовение в церкви. Прежде, чем прийти на кладбище, кто-либо из родственников должен перед началом службы в церкви подать записку с именем усопшего для поминовения в алтаре. По возможности, желательно привести в порядок могилу.

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Именины 2 ноября празднуют: Александр, Артем, Ирина, Леонид, Николай.

Что можно делать в День поминовения усопших

1. Приготовьте особый ужин. Это могут быть блины, пирог, пирожки или же рисовая каша с медом и сухофруктами. По желанию, можете приготовить свое любимое блюдо. Традиционно в этот день к столу подают кагор или красное вино. Перед тем, как сесть за стол, стоит обратиться мысленно или шепотом со словами: "Умершие, приходите к нам есть и пить".

2. Поставьте на стол фотографии умерших родственников.

3. Поставьте зажженную свечу и тарелку, на которой должна быть пища, со стаком водки, накрытым куском хлеба.

4. Поговорите с покойными во время молитвы. В этот день все сказанное – будет услышано. Им можно сказать о том, как вы их любите, вспоминаете и помните. Вы также можете попросить у них своей поддержки, защиты. Расскажите им о своих проблемах, и вам сразу станет намного легче.

Что нельзя делать в День поминовения усопших

1. Закрывать в доме окна и двери. Пусть входные двери будут не закрыты на ключ, до того момента, пока вы не пойдете спать.

2. Нельзя гасить свечу, которая горит в память об умерших. Она должна догореть сама.

3. Есть пищу, которую вы поставили вечером для умерших. На утро ритуальную пищу для предков надо поставить за окно птицам, а водку из стакана вылить из окна.

4. Идти на кладбище после захода солнца.