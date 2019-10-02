2 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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2 октября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя делать
Что можно и нельзя делать 2 октября / unsplash.com

2 октября в народном календаре отмечают день Трофима и Зосимы.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Трофим, Федор.

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Народные приметы на 2 октября

– Пчелы летки плотно заделывают – скоро придет холод и выпадет много снега.

– Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых.

– Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.

– Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.

– Гром гремит – зима бесснежная будет.

Что можно делать 2 октября

1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.

2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.

Что нельзя делать 2 октября

1. К полудню нельзя считать мелочь, ведь не будет больших денег.

2. Нельзя в этот день заводить котенка, потому что домашнее животное может принести несчастье.

3. Не тратьте зря время, потому что можете его так провести зря до конца года.

4. Ничего не занимайте в этот день соседям, особенно соль.

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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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