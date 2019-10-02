2 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 октября в народном календаре отмечают день Трофима и Зосимы.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Трофим, Федор.
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Народные приметы на 2 октября
– Пчелы летки плотно заделывают – скоро придет холод и выпадет много снега.
– Дует южный ветер – ждите хорошего урожая озимых.
– Много желудей – к хорошему урожаю хлеба в следующем году.
– Теплая и туманная погода – к благоприятной осени.
– Гром гремит – зима бесснежная будет.
Что можно делать 2 октября
1. Сегодня не занимайтесь тяжелым трудом, а больше отдыхайте: занимайтесь йогой и медитацией, гуляйте на свежем воздухе.
2. В этот день подайте милостыню людям, которые нуждаются в финансовой помощи.
Что нельзя делать 2 октября
1. К полудню нельзя считать мелочь, ведь не будет больших денег.
2. Нельзя в этот день заводить котенка, потому что домашнее животное может принести несчастье.
3. Не тратьте зря время, потому что можете его так провести зря до конца года.
4. Ничего не занимайте в этот день соседям, особенно соль.
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