2 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

2 сентября в народном календаре отмечают день покровителя Самойла. Он защищал всех обездоленных и больных людей.

Именины сегодня празднуют: Аделина, Виктор, Иван, Максим,Тимофей.

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Народные приметы на 2 сентября

– Журавли высоко и не спеша летят – осень будет теплой.

– 2 сентября много рябины выросло – осенью будет много дождей.

Что можно делать 2 сентября

1. В этот день надо накрыть богатый стол, чтобы хозяин был всегда добрым и сытым.

2. Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

Что нельзя делать 2 сентября

1. В этот день не заводите знакомств, потому что новый знакомый в будущем может сильно навредить.

2. Нельзя стричь волосы и ногти, иначе может случиться непогода.