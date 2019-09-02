2 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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2 сентября 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 2 сентября / Фото з відкритих джерел

2 сентября в народном календаре отмечают день покровителя Самойла. Он защищал всех обездоленных и больных людей.

Именины сегодня празднуют: Аделина, Виктор, Иван, Максим,Тимофей.

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Народные приметы на 2 сентября

– Журавли высоко и не спеша летят – осень будет теплой.

– 2 сентября много рябины выросло – осенью будет много дождей.

Что можно делать 2 сентября

1. В этот день надо накрыть богатый стол, чтобы хозяин был всегда добрым и сытым.

2. Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.

Что нельзя делать 2 сентября

1. В этот день не заводите знакомств, потому что новый знакомый в будущем может сильно навредить.

2. Нельзя стричь волосы и ногти, иначе может случиться непогода.

blog_ava
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Теги: LifeStyle Традиции
Источник: LifeStyle 24
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