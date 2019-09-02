2 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
2 сентября в народном календаре отмечают день покровителя Самойла. Он защищал всех обездоленных и больных людей.
Именины сегодня празднуют: Аделина, Виктор, Иван, Максим,Тимофей.
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Народные приметы на 2 сентября
– Журавли высоко и не спеша летят – осень будет теплой.
– 2 сентября много рябины выросло – осенью будет много дождей.
Что можно делать 2 сентября
1. В этот день надо накрыть богатый стол, чтобы хозяин был всегда добрым и сытым.
2. Чтобы деньги водились, утром нужно расчесать волосы деревянным гребнем.
Что нельзя делать 2 сентября
1. В этот день не заводите знакомств, потому что новый знакомый в будущем может сильно навредить.
2. Нельзя стричь волосы и ногти, иначе может случиться непогода.
Источник: LifeStyle 24
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