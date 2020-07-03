3 июля в народном календаре отмечается день Мефодия. Этот день был праздником охотников, любителей перепелиного промысла.

Именины сегодня отмечают: Глеб, Андрей, Дмитрий, Инна, Римма.

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Народные приметы на 3 июля

– Муравьи собираются в небольшие кучки – примета того, что нужно ждать дождя, грозы и ветра.

– Если паук чинит свою паутину – в ближайшие дни установится теплая и ясная погода.

– Если сегодня пойдет дождь, то он будет идти еще 40 дней.

– Лягушки выползают на траву – ожидайте появления дождя.

Что можно делать 3 июля

Астрологи советуют в этот день загадать самое желанное желание.

Что нельзя делать 3 июля