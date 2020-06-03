3 июня в народном календаре день равноапостольного царя Константина и равноапостольной царицы Елены.

Именины сегодня празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.

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Народные приметы на 3 июня

– На Еленин день сеют лен.

– Если кукушка закуковала, рябина зацвела, а на дубе почти все почки раскрылись, то пора сеять лен.

– Если в этот день непогода, то и осень будет плохая.

– Если рябина хорошо цветет, то будет урожай льна.

– Если кукушка кует – на хорошую погоду.

– Если на святую Елену падает дождь с градом, то на Прокла, 3 декабря будет снег с градом.

– Ночью на небе нет маленьких звезд – к дождю.

– Звезды мерцают – к непогоде.

– Появились в лесу мухоморы – скоро пойдут белые грибы.

– Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.

– Духота при восходе солнца, то это признак того, что погода испортится.

Что можно делать 3 июня

В этот день рекомендовано привести в порядок дом и упорядочить свои мысли.

Что нельзя делать 3 июня