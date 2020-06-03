3 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
3 июня в народном календаре день равноапостольного царя Константина и равноапостольной царицы Елены.
Именины сегодня празднуют: Елена, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.
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Народные приметы на 3 июня
– На Еленин день сеют лен.
– Если кукушка закуковала, рябина зацвела, а на дубе почти все почки раскрылись, то пора сеять лен.
– Если в этот день непогода, то и осень будет плохая.
– Если рябина хорошо цветет, то будет урожай льна.
– Если кукушка кует – на хорошую погоду.
– Если на святую Елену падает дождь с градом, то на Прокла, 3 декабря будет снег с градом.
– Ночью на небе нет маленьких звезд – к дождю.
– Звезды мерцают – к непогоде.
– Появились в лесу мухоморы – скоро пойдут белые грибы.
– Если сыроежки пошли раньше боровиков, то грибов в этом году почти не будет.
– Духота при восходе солнца, то это признак того, что погода испортится.
Что можно делать 3 июня
- В этот день рекомендовано привести в порядок дом и упорядочить свои мысли.
Что нельзя делать 3 июня
- Чтобы волосы быстро росли, сегодня нельзя заплетать их в косы.
- Не стоит в этот день сетовать на свою судьбу, ведь отвернете в жизни счастье.
- Сегодня не рекомендуют отправляться в дальнюю дорогу, ведь она будет очень утомительной.