Конкурс аэрофотографии Aerial 2020 обнародовал победителей и финалистов своего ежегодного "соревнования", в котором принимают участие около 10 тысяч авторов. Нынешним победителем стал Zaanse Schans, который сделал невероятное фото муниципалитета Занстад в Нидерландах.

Мужчина смог обойти 9 018 фотографий авторов, которые соревновались за лучший вид "сверху" в своих фото. Победа в конкурсе является символической – 1 000 долларов, впрочем для художников часто значительно важнее является признание и участие в конкурсе, чем победа. В фотоподборке, которую составило издание Bored Panda, можно собрать самые удивительные фотографии со всего мира.

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Когда вы видите мир сверху, вы понимаете, насколько важной может быть точка зрения. Эти 30 произведений искусства превращают нас в птиц, чтобы полюбоваться планетой Земля сверху. Спасибо всем фотографам мира, которые участвовали в #Aerial2020!

– поделился генеральный директор и соучредитель "Агоры", где можно размещать свои аэрофото.

На 30 снимках этого года можно увидеть красоту не только Нидерландов, но и Китая, Бали, США, Франции, Дании, Испании и многих других стран. Предлагаем их всех посмотреть и выбрать самые любимые!

Лучшие 30 фотографий с конкурса Aerial 2020



Нидерланды / Фото Agora Images



Исландия / Фото Agora Images



Гонконг / Фото Agora Images



Австралия / Фото Agora Images



Дания / Фото Agora Images



Сингапур / Фото Agora Images



Венгрия / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images



Индонезия / Фото Agora Images



Германия / Фото Agora Images



Бали, Индонезия / Фото Agora Images



Австралия / Фото Agora Images



Испания / Фото Agora Images



Австрия / Фото Agora Images



Италия / Фото Agora Images



Франция / Фото Agora Images



Гонконг / Фото Agora Images



Испания / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images



Турция / Фото Agora Images



Испания / Фото Agora Images



Китай / Фото Agora Images



Колумбия / Фото Agora Images



Китай / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images



Россия / Фото Agora Images



Австралия / Фото Agora Images



Таиланд / Фото Agora Images



Китай / Фото Agora Images



США / Фото Agora Images