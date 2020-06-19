30 фотографий с высоты птичьего полета, которые перехватывают дыхание
Конкурс аэрофотографии Aerial 2020 обнародовал победителей и финалистов своего ежегодного "соревнования", в котором принимают участие около 10 тысяч авторов. Нынешним победителем стал Zaanse Schans, который сделал невероятное фото муниципалитета Занстад в Нидерландах.
Мужчина смог обойти 9 018 фотографий авторов, которые соревновались за лучший вид "сверху" в своих фото. Победа в конкурсе является символической – 1 000 долларов, впрочем для художников часто значительно важнее является признание и участие в конкурсе, чем победа. В фотоподборке, которую составило издание Bored Panda, можно собрать самые удивительные фотографии со всего мира.
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Когда вы видите мир сверху, вы понимаете, насколько важной может быть точка зрения. Эти 30 произведений искусства превращают нас в птиц, чтобы полюбоваться планетой Земля сверху. Спасибо всем фотографам мира, которые участвовали в #Aerial2020!
– поделился генеральный директор и соучредитель "Агоры", где можно размещать свои аэрофото.
На 30 снимках этого года можно увидеть красоту не только Нидерландов, но и Китая, Бали, США, Франции, Дании, Испании и многих других стран. Предлагаем их всех посмотреть и выбрать самые любимые!
Лучшие 30 фотографий с конкурса Aerial 2020
Нидерланды / Фото Agora Images
Исландия / Фото Agora Images
Гонконг / Фото Agora Images
Австралия / Фото Agora Images
Дания / Фото Agora Images
Сингапур / Фото Agora Images
Венгрия / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images
Индонезия / Фото Agora Images
Германия / Фото Agora Images
Бали, Индонезия / Фото Agora Images
Австралия / Фото Agora Images
Испания / Фото Agora Images
Австрия / Фото Agora Images
Италия / Фото Agora Images
Франция / Фото Agora Images
Гонконг / Фото Agora Images
Испания / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images
Турция / Фото Agora Images
Испания / Фото Agora Images
Китай / Фото Agora Images
Колумбия / Фото Agora Images
Китай / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images
Россия / Фото Agora Images
Австралия / Фото Agora Images
Таиланд / Фото Agora Images
Китай / Фото Agora Images
США / Фото Agora Images