30-летнею звезду "Сумерек" Грегори Бойса нашли мертвым: обстоятельства смерти

Американский актер Грегори Тайри Бойс умер в возрасте 30 лет 13 мая. Его нашли мертвым в собственной квартире в Лас-Вегасе вместе с 27-летней девушкой Натали. Причины внезапных смертей не раскрывают.

О смерти 30-летнего Грегори Бойса сообщает издание E! News. Актер ушел из жизни еще 13 мая, однако информация о его смерти попала в прессу только сегодня, 19 мая. Звезду фильма "Сумерки" вместе с его девушкой Натали Адепожу нашел мертвыми двоюродный брат знаменитости.

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Источники отмечают, что Грегори Тайри Бойс должен был поехать из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес на актерскую работу и увидеть свою 10-летнюю дочь. Однако родственник актера утром заметил, что его автомобиль до сих пор припаркован вблизи квартиры. Причины внезапных смертей не разглашают.

Следует отметить, что в день своего 30-летия Грегори Бойс сделал пророческое заявление. Он признался, что сомневался в том, что доживет до такого возраста, ведь за всю свою жизнь сделал немало ошибок.

Мать Грегори Бойса опубликовала трогательное сообщение в Фейсбуке, в котором раскрыла, что в планах у сына было открыть ресторан. Актера сделала известным роль Тайлера Кроули в фильме "Сумерки". По сценарию, он был студентом средней школы Форкса, который едва не переехал Беллу своим фургоном, прежде чем Эдвард спас ей жизнь. Бойс также сыграл в короткометражном фильме "Апокалипсис" 2018 года.