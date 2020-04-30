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30 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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30 апреля 2020 праздник – какой сегодня праздник и что нельзя
Что можно и нельзя делать 30 апреля / unsplash.com

30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. В народе он считается покровителем пчел и пчеловодов.

Именины сегодня празднуют: Екатерина, Олег.

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Народные приметы на 30 апреля

– Если пчелы летят на почки и цветы на деревьях, то из них будет плод.

– Если пчелы садятся на вишневый цвет, то будет урожай вишни.

– Если пчелы летают лениво и недружно, то будет мало меда.

– Если пчелы вылетели быстро и оптом, то меда будет много.

– Если увидели муравьев в доме – к счастью.

– Если рано утром пошел дождь, то днем будет ясно.

Что можно делать 30 апреля

  1. Если сегодня посадить морковь и петрушку – урожай будет обильным.
  2. В этот день нужно выполнить все намечена дела, развиваться и не сидеть на одном месте.

Что нельзя делать 30 апреля

  1. В этот день, чтобы не навлечь в жизнь беду – нельзя отправляться в дальнюю дорогу.
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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