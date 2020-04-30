30 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. В народе он считается покровителем пчел и пчеловодов.

Именины сегодня празднуют: Екатерина, Олег.

​Читайте также Майские праздники 2020: сколько дней будут отдыхать украинцы

Народные приметы на 30 апреля

– Если пчелы летят на почки и цветы на деревьях, то из них будет плод.

– Если пчелы садятся на вишневый цвет, то будет урожай вишни.

– Если пчелы летают лениво и недружно, то будет мало меда.

– Если пчелы вылетели быстро и оптом, то меда будет много.

– Если увидели муравьев в доме – к счастью.

– Если рано утром пошел дождь, то днем будет ясно.

Что можно делать 30 апреля

Если сегодня посадить морковь и петрушку – урожай будет обильным. В этот день нужно выполнить все намечена дела, развиваться и не сидеть на одном месте.

Что нельзя делать 30 апреля