30 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 апреля почитается память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. В народе он считается покровителем пчел и пчеловодов.
Именины сегодня празднуют: Екатерина, Олег.
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Народные приметы на 30 апреля
– Если пчелы летят на почки и цветы на деревьях, то из них будет плод.
– Если пчелы садятся на вишневый цвет, то будет урожай вишни.
– Если пчелы летают лениво и недружно, то будет мало меда.
– Если пчелы вылетели быстро и оптом, то меда будет много.
– Если увидели муравьев в доме – к счастью.
– Если рано утром пошел дождь, то днем будет ясно.
Что можно делать 30 апреля
- Если сегодня посадить морковь и петрушку – урожай будет обильным.
- В этот день нужно выполнить все намечена дела, развиваться и не сидеть на одном месте.
Что нельзя делать 30 апреля
- В этот день, чтобы не навлечь в жизнь беду – нельзя отправляться в дальнюю дорогу.