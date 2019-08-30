30 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 августа в народном календаре почитается святой мученик Мирон. Походил Мирон из аристократического рода, впрочем был очень тихим, никогда не кичился деньгами и происхождением.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Мирон, Павел, Роза, Ульяна, Филипп.

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Народные приметы на 30 августа

– Туман и роса утром – на хорошую погоду.

– Небо затянулось облаками – к непогоде.

– Солнце на востоке Красное – ветреной погоде.

– Солнце в облако садится – жди непогоды в ближайшие дни.

– Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.

– Если в этот день хорошая погода, то ранней весны не будет.

Что можно делать 30 августа

1. В этот день можете смело отправляться в поездки – они пройдут успешно.

Что нельзя делать 30 августа

1. День считается неудачным для сватовства, свадьбы и помолвки.

2. В этот день нельзя гадать и долго смотреть в зеркало.