30 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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30 декабря 2018 – праздник в Украине и что нельзя делать 30 декабря 2018
Что можно и нельзя делать 30 декабря / https://unsplash.com/photos/FhpTqzGpBX8

30 декабря 2018 года почитается память святого Даниила – библейского пророка. У Даниила был талант трактовать сны, за счет чего он прославился.

Именины сегодня празднуют: Виктор, Владимир, Георгий, Елизавета, Иван, Илья, Марк, Мартин, Михаил, Николай, Сергей, София, Федор.

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Народные приметы на 30 декабря:

– В ночь с 29 на 30 декабря, вероятно, вам приснится вещий сон, поэтому будьте внимательны в отношении деталей. Обратите внимание на человека, который спит. По нему можно "прочитать", что его ждет. Если он смеется – ангелы радуются, если скрипит зубами – ангелы борются с демонами, однако, если человек говорит – долго не проживет.

– Какой будет погода на Данила, таким и будет май.

Что можно делать 30 декабря

1. Девушкам в этот день разрешено гадать. Для этого нужно взять три лавровых листа, на каждом из них написать мужское имя, поставить под подушку, а утром вспомнить кого же вы увидели во сне. По поверью, вы должны увидеть кого-то одного из трех представителей мужского пола.

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30 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Что нельзя делать 30 декабря

1. Нельзя целовать спящих младенцев, ведь ребенок может серьезно заболеть.

2. Спящих деток нельзя кормить грудью, так как после этого они могут плохо расти и развиваться.

Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 канал
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