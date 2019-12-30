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30 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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Что можно и нельзя делать 30 декабря / Фото из открытых источников

30 декабря в народном календаре чтят память святого Даниила – библейского пророка. У Даниила был талант трактовать сны, за счет чего он прославился.

Именины сегодня празднуют: Даниил, Виктор, Георгий, Елизавета, Илья, Марк, Мартин, Сергей, Федор.

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Народные приметы на 30 декабря

– В ночь с 29 на 30 декабря снятся вещие сны, поэтому обращайте внимание на детали. Также вы можете определить что ждет человека, который спит рядом с вами. Если он смеется – ангелы радуются, если скрипит зубами – ангелы борются с демонами, а если человек говорит – долго не проживет.

– Какой будет погода на Даниила, таким и будет май.

Что можно делать 30 декабря

1. Девушки, которые хотят узнать свою судьбу, в этот день могут гадать. Возьмите три лавровых листа, на каждом из них надо написать мужское имя, поставить под подушку, а утром вспомнить кого же вы увидели во сне. По поверью, вы должны увидеть кого-то одного из троих представителей мужского пола.

Что нельзя делать 30 декабря

1. В этот день нельзя целовать спящего младенца, так как ребенок может серьезно заболеть.

2. Не рекомендуется пить водку и другие алкогольные напитки.

3. Нельзя ругаться и сплетничать.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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