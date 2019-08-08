30 дел, которые стоит успеть сделать до конца лета

На календаре 1 августа, а это значит, что до конца лета остался ровно 31 день. Но это совсем не повод грустить! Ведь впереди целый месяц настоящих летних приключений. Мы собрали для вас лучшие идеи на каждый день. Давайте будем осуществлять их вместе.

№1: Намокнуть под дождем



Словно в детстве

Африканская жара и проливные дожди – вот он август. После нескольких дней жары, кажется, совсем измучились? Попробуйте попасть под августовский ливень! Танцуйте босиком посреди улицы под струями воды, и это происшествие вы запомните надолго.

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№2: Провести вечер с родными

Августовские вечера такие теплые и приятные, что кажется, будто время идет медленнее, воздух гуще и разговоры так и льются. Проведите хотя бы один вечер с родными. Пригласите маму на вино, пройдитесь с папой по парку, или устройте легкий ужин дома. Главное – душевные разговоры и внимание родным.

№3: Встретить рассвет

"Видели ночь, гуляли всю ночь до утра..." Когда же, если не в августе? Ночи в последний летний месяц особенно теплые и звездные. Поэтому гулять всю ночь особенно приятно. Не пропустите возможность!

№4: Поужинать фруктами

Август дарит нам невероятные вкусы. Созревают арбузы, дыни, персики, груши, виноград... Устройте себе романтический ужин с фруктами. Сейчас они особенно питательные и натуральные.

№5: Купить летнюю одежду на распродаже

Сезон распродаж как раз стартовал! Именно сейчас можно выгодно купить летнюю обувь и одежду и даже успеть поносить их в этом году. Если вы не гонитесь за трендами и предпочитаете универсальные модели – то сможете их купить со скидкой до 70%.

№6: Покататься на велосипеде



Летние покатушки: що может быть лучше?

Ветер развевает волосы, ноги крутят педали все быстрее и быстрее, вокруг меняются пейзажи... Вот она, романтика велосипедных прогулок! Нет собственного двухколесного друга? Не беда! К вашим услугам – множество велосипедов в аренду. Кстати, стоит такое удовольствие совсем недорого.

№7: Провести ночь в палатке

Вы уже успели этим летом поспать в палатке? Если нет, ситуацию надо немедленно исправлять! Можно просто на выходных поехать за город, выбраться в горный поход или поехать на один из фестивалей.

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№8: Потанцевать на крыше

Любите город? Тогда вам наверняка понравится провести вечер на крыше! Например, во Львове есть экскурсия по крышам. А в Киеве есть клуб под открытым небом прямо на крыше многоэтажки.

№9 Насобирать полевых цветов

Лето – пора цветов! Как приятно своими руками собирать полевые цветы и формировать прекрасные букеты. Наберите охапку цветов и подарите родным или засушите: пусть всю зиму радует вас красотой и ароматом.

№10: Выпить шампанского на завтрак



Вот это завтрак!

В элитных отелях на завтрак часто подают шампанское. Почему бы не сделать праздник дома? Завершите воскресную утреннюю трапезу бокалом игристого на балконе, и ваш день точно будет наполнен радостью.

№11: Съесть необычное мороженое

Когда, как не летом, есть мороженое? Кто-то любит классический пломбир, другие в восторге от шоколадного. Но эти вкусы нам знакомы с детства. Время попробовать что-то новое! Например, черное мороженое или жареное мороженое. Это две новинки лета, которые должен попробовать каждый.

№12: Провести вечер возле костра

Душевные посиделки под гитару у костра – трудно представить более приятную встречу с друзьями! Соберите тех, кого давно не видели, разожгите костер и попойте любимые песни. Только не забудьте потушить в конце костер! Вы же не хотите сжечь лес?

№13: Устроить фотосессию

Как приятно разложить зимой фотографии с лета и окунуться в приятные воспоминания... Но, чтобы такое сделать, нужно иметь фотографии! Организуй себе фотосессию. Можно воспользоваться услугами профессиональных фотографов или попросить кого-то из родных. Тем более, что с современными смартфонами вам даже не понадобится фотоаппарат.

№14: Запланировать путешествия на осень

Кто сказал, что путешествовать можно только летом? Не успел отдохнуть летом или хочешь еще? Не беда, удели в августе время на планирование осенней поездки. Это может быть даже море, ведь бархатный сезон – просто прекрасен!

№15: Провести выходные в небольшом городке

Хочешь сменить обстановку, но возможности поехать куда-то нету? Не беда! Августовские выходные просто созданы для однодневных поездок в соседние города. Новые улицы, кафе, маленькие рынки – и ваша душа снова полна гармонии!

№16: Попробовать экзотический фрукт



Драконий фрукт утоляет жажду

Мы уже упоминали о многообразии летних фруктов. Но их вкус нам хорошо знаком. Поэтому предлагаем в этом августе попробовать что-то такое, что раньше вы видели только на фотографиях. Ведь еда – часть странствий, попробовав экзотику, вы маленькой частичкой увидите мир.

№17: Сделать кому-нибудь маленький сюрприз

Психологи утверждают, что летом люди более позитивные и счастливые. Хотите сделать кого-то еще счастливее? Купите небольшой подарок: книгу, чашку или носки – и подарите просто так!

№18: Устроить киновечер

Жара истощает и хочется больше времени проводить в горизонтальном положении... Не беда. Предлагаем удобно устроиться на диване и смотреть любимые фильмы.

№19: Поваляться в гамаке с книгой



Полезное с приятным

Или с книжкой. И не на диване, а в чудесном гамаке. Его можно повесить между деревьями в саду или парке.

№20: Купить себе подарок

Давно мечтали о новых духах или телефоне? Не откладывайте! Купите себе желанную вещь в этом августе.

№21: Научиться готовить новое блюдо

Чтобы приготовленик пищи не превратилось в ненавистную рутину, готовьте что-то новое и интересное. Можно, например, еженедельно готовить по одному новому блюду разных народов мира.

№22: Походить босым по траве

Еще немного – и земля станет холодной... Но сейчас трава так приятно охлаждает стопы, щекочет пальцы. Разувайтесь скорее и наслаждайтесь ощущениями.

№23: Отдать одежду, которая не нужна

Осмотрите свою летнюю одежду. Есть ли в вашем шкафу вещи, которые вы ни разу за сезон не одевали? Смело отдайте их. Вы сделаете доброе дело и избавитесь от лишнего одновременно.

№24: Устроить бой с водными пистолетами

Неважно – 6, 16 или 60 лет! Игры с водяными пистолетами по душе всем.

№25: Скупаться ночью



Ночью вода кажется более теплой

Купаться в море, реке или озере всегда приятно. Обычно мы это делаем днем, но в августе вода теплая и ночью. Устройте ночные купания. Для особых экстремалов – голышом! Единственное: не забывайте о безопасности!

№26: Посмотреть на звездопад

Украинцам очень повезло, ведь звездопад лучше всего будет видно как раз в Северном полушарии. Метеоритный дождь начнется 2-4 августа, а достигнет своего пика 11, 12 и 13 августа. Весь этот период это явление можно будет наблюдать и в Украине также.

№27: Устроить пикник с друзьями

Надоели ужины дома? Устройте пикник. Позовите близких друзей, приготовьте любимые блюда и коктейли.

№28: Заморозить ягоды на зиму

Сейчас природа радует нас свежими ягодами и фруктами. Но как их будет не хватать зимой... Наши бабушки готовили варенье. Мы же предлагаем заморозить ягоды. Так они сохранят свои полезные свойства.

№29: Признаться в любви

Говорите своему партнеру о чувствах, ведь сколько бы лет вы не были вместе – это всегда приятно слышать. Если ваши чувства только зародились – расскажите об этом, август – страстный месяц. Возможно, ваше сердце сейчас свободно? Кто знает, не этим ли летом вы встретите именно того человека.

№30: Подведите итоги лета

Подведите итоги лета, вспомните все приятные моменты, просмотрите фото и запишите воспоминания. Ведь каждый миг жизни – подарок.



Планируйте, это помогает осуществлять мечты

А в последний день лета, 31 августа, не забудьте хорошенько провести лето и радостно начать осень: полную приключений и приятных неожиданностей!