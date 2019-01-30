30 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 января 2019 года чтим память Антония Перезимника. До наших дней дошло очень мало информации о преподобном Антонии Чёрноезерском, в честь которого – Антонов день. В народе этот день называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади, а впереди уже весна.
Также, 30 января осуществлен запуск первого в мире радиозонда для исследования атмосферы, канцлером Германии стал Адольф Гитлер, а еще сегодня в 1868 году в Киеве открылась первая музыкальная школа, известная, как Киевское музыкальное училище имени Глиэра.
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Именины сегодня отмечают: Антон, Антонина, Виктор, Георгий, Иван, Павел, Савелий.
Народные приметы на 30 января
- Если все день за 30 января была оттепель – жди ранней весны и хорошего улова рыбы.
- Идет снег – примета к тому, что будет поздняя весна.
- Если белки 30 января собираются стайками в одном дупле, то морозы будут длинными и сильными.
- Лиса легла на снег – будут холода. Громкий щебет синиц утром 30 января также предвещает похолодание.
- Если луна лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.
- Ясное небо и лунная ночь – будет мало урожая.
- Оттепель на Антона – осадков весной практически не будет.
- Ясный и безветренный день 30 января – жди похолодания.
Что можно делать 30 января
1. В древности именно в день 30 января пытались запугать всякую нечисть, чтобы она не подходила к дому. Для этого выходили на ближайший перекресток и начинали идти домой задом наперед. Если сумеешь 30 января дойти до дома таким образом и не упасть, то стоит перечеркнуть свои следы палкой и замести их снегом, чтобы колдуны, ведьмы и злые силы не проникли в дом.
2. Если человек родился 30 января, то отличается веселым нравом. В качестве талисмана рекомендуют носить амулет с александритом или хризобериллом.
Что нельзя делать 30 января
Ни в коем случае нельзя отдыхать. Надо заниматься какими-то делами. Стоит осторожно произносить громкие заявления, ведь они могут оказаться преждевременными.