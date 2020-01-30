24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

30 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

194 Читати новину українською
Что можно и нельзя делать 30 января / unsplash.com

30 января отмечается день Антония Перезимника. До наших дней дошло мало информации о преподобном Антонии. В народе этот день называли еще днем Антонины-половины. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже весна.

Именины сегодня отмечают: Антон, Антонина, Виктор, Георгий.

Читайте также: Когда празднуют Масленицу в Украине: дата и традиции

Народные приметы на 30 января

– Идет снег – ждите позднюю весну.

– Ясное небо и лунная ночь – будет мало урожая.

– Ясный и безветренный день 30 января – ждите похолодание.

– Месяц лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.

– Белки 30 января собираются стайками в одном дупле, то морозы еще будут длинными и сильными.

– Весь день 30 января была оттепель – ждите ранней весны и хороший улов рыб.

– Оттепель на Антона – осадков весной не будет.

Что можно делать 30 января

1. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дорогу. Ваше путешествие будет удачным.

2. Займитесь шопингом с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Что нельзя делать 30 января

1. Не устраивайте сватовство и свадьбу в этот день, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.

2. Не начинайте никаких новых дел.

Цистит: симптомы, лечение, причины возникновения
сегодня
111912
Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
28 января 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
Юлія Девда 573
27 января 21:00 Мы делали кино не для недели проката, – эксклюзивное интервью с творцами ленты "Мои мысли тихие"
Катерина Петренко 179
27 января 12:20 Национальный отбор на Евровидение-2020: песни участников
Юлія Турелик 2628
27 января 09:51 Грэмми-2020: самые яркие образы с красной дорожки
Марина Джура 1030
25 января 20:34 Лунный календарь стрижек на январь 2020: интересные советы
Квітослава Туз 33340
Новости
Больше новостей
Залиште відгук