30 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 января отмечается день Антония Перезимника. До наших дней дошло мало информации о преподобном Антонии. В народе этот день называли еще днем Антонины-половины. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже весна.

Именины сегодня отмечают: Антон, Антонина, Виктор, Георгий.

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Народные приметы на 30 января

– Идет снег – ждите позднюю весну.

– Ясное небо и лунная ночь – будет мало урожая.

– Ясный и безветренный день 30 января – ждите похолодание.

– Месяц лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.

– Белки 30 января собираются стайками в одном дупле, то морозы еще будут длинными и сильными.

– Весь день 30 января была оттепель – ждите ранней весны и хороший улов рыб.

– Оттепель на Антона – осадков весной не будет.

Что можно делать 30 января

1. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дорогу. Ваше путешествие будет удачным.

2. Займитесь шопингом с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.

Что нельзя делать 30 января

1. Не устраивайте сватовство и свадьбу в этот день, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.

2. Не начинайте никаких новых дел.