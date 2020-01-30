30 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 января отмечается день Антония Перезимника. До наших дней дошло мало информации о преподобном Антонии. В народе этот день называли еще днем Антонины-половины. Это означало, что половина зимы позади, а впереди уже весна.
Именины сегодня отмечают: Антон, Антонина, Виктор, Георгий.
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Народные приметы на 30 января
– Идет снег – ждите позднюю весну.
– Ясное небо и лунная ночь – будет мало урожая.
– Ясный и безветренный день 30 января – ждите похолодание.
– Месяц лишь изредка выглядывает из облаков – можно надеяться на хороший урожай зерновых культур.
– Белки 30 января собираются стайками в одном дупле, то морозы еще будут длинными и сильными.
– Весь день 30 января была оттепель – ждите ранней весны и хороший улов рыб.
– Оттепель на Антона – осадков весной не будет.
Что можно делать 30 января
1. Если вы давно мечтали об отдыхе, спокойно отправляйтесь в дорогу. Ваше путешествие будет удачным.
2. Займитесь шопингом с друзьями или родными. Покупки, сделанные в этот день, будут удачными и долго прослужат.
Что нельзя делать 30 января
1. Не устраивайте сватовство и свадьбу в этот день, ведь супружеская жизнь будет несчастливой.
2. Не начинайте никаких новых дел.