30-летняя Эльза Хоск засветила интимные части тела во время прогулки: фотофакт

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Эльза Хоск
Эльза Хоск / Instagram / @hoskelsa

Для моделей Victoria's Secret не составляет труда обнажиться перед камерой или большим количеством людей, если это необходимо для показа. Однако, похоже, Эльза Хоск решила подхватить тренд демонстрации интимных частей тела и для прогулок по городу.

Эльза Хоск является одной из самых известных "ангелов" Victoria's Secret и, вероятно, любимицей публики, ведь в 2018 году ей доверили пройтись по подиуму в легендарном бриллиантовом Bra. Однако, если на подиум 30-летняя модель выходит в культовом белье, то на прогулках она предпочитает появляться без бюстгальтера.

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На своей странице в инстаграми Эльза Хоск опубликовала яркие фотографии с отдыха в городе. Вполне вероятно, что после визита в Париж, где в конце сентября проходила Неделя моды, она вдохновилась образами моделей, в частности, Кайи Гербер, которая обнажила грудь и решила поддержать тренд.

На улице опытная модель предстала в обтягивающих лосинах фиолетового цвета, голубой обуви на каблуках и, что самое интересное, в кофте цвета морской волны, в которой откровенно засветила интимные части груди. Ее пышный бюст сексуально виднелся сквозь ткань, а она раскованно позировала перед камерой, демонстрируя его.

 

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Теги: LifeStyle Эротика Эльза Хоск
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