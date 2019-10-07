30-летняя Кэндис Сванепул разделась для сексуального фото на дереве: горячий кадр

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Кэндис Сванепул
Кэндис Сванепул / Instagram / @angelcandices

Известная южноафриканская супермодель доказывает, что "ангелы" Victoria's Secret готовы почти на все ради красивого фото. Тем более, если над кадрами работает опытный профессионал, а съемки проходят на любимой Родине.

Кэндис Сванепул поделилась необычным, но очень сексуальным фото на своей странице в инстаграми.

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Черно-белую фотографию 30-летняя супермодель разделила на три части, опубликовав их по очереди в своем аккаунте. Неудивительно, что второй кадр набрал больше всего предпочтений и комментариев, ведь именно на нем Кэндис Сванепул появилась в крошечном купальнике, сидя высоко на дереве.

Как известно, сексуальная фотосессия блондинки проходила на ее родине, в ЮАР, где она жила вместе с родителями до 15 лет.

Африка. Удаленный и устрашающий для многих край, неприкасаемый в его просторах, дикий по своей сути,
– прокомментировала свое горячее фото топ-модель.

Стоит отметить, что это не первая фотография Кэндис из этой серии. Ранее она делилась не менее жаркими кадрами, которые решила оставить цветными.

 

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Теги: LifeStyle Victoria's Secret Эротика
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