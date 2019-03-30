30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

436 Читати новину українською
30 марта 2019 – какой праздник сегодня в Украине и что нельзя
Что можно и нельзя делать 30 марта / unsplash.com

30 марта 2019 года отмечают Теплого Олексы. По приметам на 30 марта судили о том, каким будет лето.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Макар.

Читайте также: Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения

Народные приметы на 30 марта

– Тепло на Алексея – год будет урожайным.

– Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

– Гуси летят высоко – ждите снегопада.

– Если Алексею 30 марта помолиться, то много меда будет.

Что можно делать 30 марта

1. В этот день старайтесь воздерживаться от развлечений, плохих мыслей и сквернословия.

Что нельзя делать 30 марта

1. Если 30 марта выпадает на понедельник, то в этот день нельзя в дорогу собираться – к неудаче.

blog_ava
Главные новости 29 марта: тревожная ситуация на Донбассе, в Украине день тишины перед выборами
сегодня
2068
Теги: LifeStyle Новости культуры Традиции
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
сегодня 10:01 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
5482
Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
сегодня 09:03 Час Земли 2019: что это такое и точное время в Украине
224
Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
29 марта 18:58 Какой купальник станет трендом лета-2019: соблазнительная фотоподборка
200
Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
29 марта 11:57 Роды Меган Маркл: кого родит, как будет воспитывать и где будет жить королевская семья
2584
Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
28 марта 20:33 Главные события весны в Киеве: где провести время с родными
219
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук