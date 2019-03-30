30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 марта 2019 года отмечают Теплого Олексы. По приметам на 30 марта судили о том, каким будет лето.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Макар.

Читайте также: Начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения

Народные приметы на 30 марта

– Тепло на Алексея – год будет урожайным.

– Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

– Гуси летят высоко – ждите снегопада.

– Если Алексею 30 марта помолиться, то много меда будет.

Что можно делать 30 марта

1. В этот день старайтесь воздерживаться от развлечений, плохих мыслей и сквернословия.

Что нельзя делать 30 марта

1. Если 30 марта выпадает на понедельник, то в этот день нельзя в дорогу собираться – к неудаче.