30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 марта в народном календаре отмечают день Лады – покровительницы любви и брака. А также отмечают день Теплого Олексы, ведь с этого дня наблюдается теплая весенняя погода.
Именины сегодня празднуют: Алексей, Макар, Виктор, Ирина, Леонард, Ян.
Читайте также: Почему нельзя дарить часы: народные приметы и суеверия
Народные приметы на 30 марта
– Тепло на Алексея – год будет урожайным.
– Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.
– Много талой воды – примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.
– Воробьев нет – ждите дождя.
Что можно делать 30 марта
1. Чтобы сохранить красоту, сегодня рекомендуется делать различные процедуры с волосами и лицом.
Что нельзя делать 30 марта
1. В этот день считается грехом поминать усопших спиртными напитками.
2. Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы не навлечь неприятности.
3. Не рекомендуется в этот день поднимать тяжелую ношу, ведь у вас могут появиться дополнительные заботы.
Читайте также
-
Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о переносе свадьбы и трудностях в отношениях29 марта , 21:29
-
Даниэль Салем рассказал, чем занимается на карантине: видео29 марта , 20:46
-
Голос страны 10 сезон: участники всех команд шоу29 марта , 22:52
-
Эльза Хоск показала карантинные вечера, проводимые дома в сексуальном белье: фото29 марта , 22:37
-
Гороскоп на 30 марта для всех знаков зодиакасегодня , 05:05