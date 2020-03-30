24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

- Читати новину українською
Що можна і не можна робити 30 березня / unsplash.com

30 марта в народном календаре отмечают день Лады – покровительницы любви и брака. А также отмечают день Теплого Олексы, ведь с этого дня наблюдается теплая весенняя погода.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Макар, Виктор, Ирина, Леонард, Ян.

​Читайте также: Почему нельзя дарить часы: народные приметы и суеверия

Народные приметы на 30 марта

– Тепло на Алексея – год будет урожайным.

– Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

– Много талой воды – примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.

– Воробьев нет – ждите дождя.

Что можно делать 30 марта

1. Чтобы сохранить красоту, сегодня рекомендуется делать различные процедуры с волосами и лицом.

Что нельзя делать 30 марта

​1. В этот день считается грехом поминать усопших спиртными напитками.

2. Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы не навлечь неприятности.

3. Не рекомендуется в этот день поднимать тяжелую ношу, ведь у вас могут появиться дополнительные заботы.

Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
Комментарии

Читайте также

29 марта , 22:56 Илья Емец может уйти с поста главы Минздрава: что о нем известно
Медицина 25857
сегодня , 01:34 Украинцы, которые прибыли из Вьетнама, сопротивлялись обсервации, но на самоизоляцию согласились
Новини України 18827
29 марта , 22:44 Голос страны 10 сезон 11 выпуск: выступления команды Дана Балана, которые заворожили зрителей
Новини шоу-бізнесу 5169
сегодня , 06:10 Новости о коронавирусе 29 марта: 475 случаев в Украине, умер экс-заместитель Киевской ОГА
Новини України 44624
29 марта , 23:26 Сексапильная Эмили Ратажковски показала фото, на котором предстала полностью обнаженной 18+
Новини шоу-бізнесу 6119
29 марта , 23:36 Оперного певца Пласидо Доминго госпитализировали с коронавирусом, – СМИ
Новини шоу-бізнесу 1542
сегодня , 02:30 Официально: глава Минздрава Емец и министр финансов Уманский уходят в отставку
Новини України 11886
29 марта , 22:38 В Украине от коронавируса умерли 10 человек: перечень областей
Лікування 34988
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
29 марта 18:02 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
29 марта 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
Євгенія Мазур
29 марта 11:17 Украинская легенда за океаном: лучшие песни Квитки Цисык
28 марта 17:42 Час Земли 2020: что это такое и точное время в Украине
Квітослава Туз
28 марта 10:35 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк

Новости
Больше новостей
Залиште відгук