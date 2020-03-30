30 марта – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 марта в народном календаре отмечают день Лады – покровительницы любви и брака. А также отмечают день Теплого Олексы, ведь с этого дня наблюдается теплая весенняя погода.

Именины сегодня празднуют: Алексей, Макар, Виктор, Ирина, Леонард, Ян.

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Народные приметы на 30 марта

– Тепло на Алексея – год будет урожайным.

– Если погода 30 марта прохладная, то весна будет поздней.

– Много талой воды – примета к тому, что будет не только хороший сенокос, но и богатый урожай.

– Воробьев нет – ждите дождя.

Что можно делать 30 марта

1. Чтобы сохранить красоту, сегодня рекомендуется делать различные процедуры с волосами и лицом.

Что нельзя делать 30 марта

​1. В этот день считается грехом поминать усопших спиртными напитками.

2. Нельзя ругаться и спорить с людьми, чтобы не навлечь неприятности.

3. Не рекомендуется в этот день поднимать тяжелую ношу, ведь у вас могут появиться дополнительные заботы.