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30 марта - какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

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30 марта в народном календаре отмечают день Лады – покровительницы любви и брака. А также отмечают день Теплого Олексы, ведь с этого дня наблюдается теплая весенняя погода.

Іменини сьогодні святкують: Олексій, Макар, Віктор, Ірина, Леонард, Ян.

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Народні прикмети на 30 березня

 – Тепло на Олексія – рік буде врожайним.

 – Якщо погода 30 березня прохолодна, то весна буде пізньою.

 – Багато талої води – прикмета до того, що буде не тільки хороший сінокіс, а й багатий урожай.

 – Горобців немає – чекайте дощу.

Що можна робити 30 березня

1.Щоб зберегти красу, сьогодні рекомендується робити різноманітні процедури з волоссям та обличчям. 

Що не можна робити 30 березня

​1.В цей день вважається гріхом поминати покійних спритними напоями. 

2. Не можна лаятися та сперечатися з людьми, щоб не накликати неприємності.

3. Не рекомендується у цей день піднімати важку ношу, адже у вас можуть з'явитися додаткові турботи.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции
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