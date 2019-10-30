30 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 октября в народном календаре отмечают день пророка Осии. Он боролся с идолопоклонничеством и пытался сделать все, чтобы обратить евреев к Богу.

Именины сегодня празднуют: Антон, Андрей.

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Народные приметы на 30 октября

– Если человек родился 30 октября, то его талисманом является опал.

– Если в этот день тепло, то зима наступит поздно.

Что можно делать 30 октября

1. Сегодня уделите немного времени родным. Совместный ужин или короткая прогулка могут улучшить ваши отношения, особенно если вы не забудете сказать близкими несколько теплых слов.

2. Продумайте план действий на ближайшее будущее, который поможет значительно улучшить качество жизни.

Что нельзя делать 30 октября

1. В магазины отправляться не стоит – можете накупить лишнего и нанести вред своему бюджету.

2. Не срывайте свою злость на окружающих людях.