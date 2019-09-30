30 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 сентября христиане почитают память четырех мучениц: Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

София была вдовой и самостоятельно воспитывала своих дочерей, прививая им веру в Господа. Император, узнав о четырех христианках, решил обратить их в свою веру. Но девушки отвергли его уговоры.

Он очень разгневался и приказал их казнить. Их подвергли многочисленным пыткам, а затем обезглавили. София, похоронив своих дочерей, от горя умерла через три дня. На момент смерти Вере было 12 лет, Любви – 9, а Надежде – 10.

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Именины сегодня празднуют: Вера, Надежда, Любовь, София.

Народные приметы на 30 сентября

– Все утро пасмурно – погода в ближайшие дни будет хорошей.

– Сухая погода 30 сентября – зима наступит нескоро.

– Журавли улетают в теплые края – на праздник Покрова ждите морозов.

Что можно делать 30 сентября

1. В молитве к Софии в этот день надо просить здоровья для больных детей, успешного зачатия ребенка и избавления от женских заболеваний.

Что нельзя делать 30 сентября

1. Женщинам в этот праздник нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.