Что можно и нельзя делать 31 мая / Фото из открытых источников

31 мая в народном календаре день Федота Овсянника, или Семерых дев. В этот день вспоминают семерых мучениц, пострадавших за веру в IV веке, и племянника одного из них, мученика Федота.