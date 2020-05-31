31 мая – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
31 мая в народном календаре день Федота Овсянника, или Семерых дев. В этот день вспоминают семерых мучениц, пострадавших за веру в IV веке, и племянника одного из них, мученика Федота.
Именины сегодня празднуют: Богдан, Денис, Иван, Ираклий, Давид, Юлиан, Лев, Макар, Александра, Юлия, Кристина.
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Народные приметы на 31 мая
– Листья дуба полностью распустились – ждите хорошего урожая.
– Кукушка 31 мая долго и без остановки кует – прохладные утра закончились и можно наслаждаться теплыми днями.
– Дуб распустил листья раньше ясеня – лето будет засушливым.
– Солнце 31 мая опускается в дымку – будет дождь, а облачно – будет плохая погода.
– Дождевая туча шумит – ждите града и ветра.
– Во время заката солнце стало бледным – будет дождь.
– На дубе листья развернулись и начали быстро расти – щука хорошо ловиться будет.
Что можно делать 31 мая
- Сегодня отличный день для обучения и познания самого себя.
Что нельзя делать 31 мая
- Не рекомендовано ссориться сегодня по пустякам.
- В этот день нельзя убивать комаров и божьих коровок.