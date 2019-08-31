31 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
31 августа в народном календаре почитается память раннехристианских мучеников Флора и Лавра.
Именины сегодня празднуют: Георгий, Денис, Иван, Лев, Ульяна, Михаил.
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Народные приметы на 31 августа
– Не успеешь посеять рожь до Фрола – будет плохой урожай в следующем году.
– Лошадь часто перебирает ногами и фыркает – ждите ненастья.
Что можно делать 31 августа
1. Сегодня отличный день для решения важных вопросов. Будьте смелыми и не бойтесь экспериментировать.
Что нельзя делать 31 августа
1. Не носите в этот день старую и неудобную обувь – к плохому жизненному пути.
Источник: LifeStyle 24
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