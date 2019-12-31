31 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 декабря почитается память святителя Модеста, который жил на территории Иерусалима в VII веке. 31 декабря – это последний день 2019 года, поэтому в этот день все активно готовятся к встрече Нового года.

Именины сегодня празднуют: Георгий, Елизавета, Зоя, Марк, Семен, София, Федор.

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Народные приметы на 31 декабря

– Если в этот день снег не скрипит под ногами – ждите оттепели.

– Какой будет погода 31 декабря, таким будет и июль.

Что можно делать 31 декабря

1. В канун Нового года отдайте все долги, которые у вас накопились и помиритесь с людьми с которыми находитесь в ссоре.

2. В последний день можно гадать на погоду. Для этого надо взять 12 коробочек и насыпать туда соль. Утром 1 января посмотреть в каждую коробку, и в какой коробке размокшая соль – тот месяц и будет дождливым.



31 декабря – последний день 2019 года

Что нельзя делать 31 декабря

1. Не рекомендуется встречать Новый год в одиночестве.

2. Не мойте голову в новогоднюю ночь, потому что можете смыть все планы на будущий год.

3. Не плачьте и не печальтесь в ночь с 31 декабря на 1 января.

4. Не надевайте в новогоднюю ночь траурную одежду.

5. Никому не рассказывайте о желании, которое вы загадали в новогоднюю ночь.

6. Не выбрасывайте перед Новым годом старую одежду и обувь.