31 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 января 2019 года почитается память Афанасия Великого. По древним преданиям, он был одним из отцов греческой церкви. Также предки верили, что именно в этот день слетаются ведьмы на шабаш, поэтому старались быть очень осторожными и не выходить вечером из дома.

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Владимир, Дмитрий, Емельян, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Михаил, Николай, Оксана.

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Народные приметы на 31 января

– Метель в этот день – будет поздняя весна.

– Оттепель на Афанасия – к дождливому и холодному лету и плохому урожаю картофеля.

– Вороны стаями кружат – к длительному похолоданию.

– Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.

– Круг возле Луны и Солнца – к еще большим морозам.

Что можно делать 31 января

1. Если вас беспокоит дом, и вам кажется, что с ним не все впорядке, то хозяин должен с иконой обойти вокруг дома, произнося молитву. Таким образом из квартиры исчезнут злые силы.

2. Народное поверье говорит, что в этот день нужно зашить в платочек чертополох и носить в кармане. Это убережет от сглаза и поможет путешественникам.

Что нельзя делать 31 января

1. В этот день нельзя крестить мальчиков, иначе можно накликать в их жизнь мужское бессилие и потерю энергии.

2. Не стоит переезжать в новый дом, ведь там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.

3. Старайтесь не выходить вечером из дома без большой надобности, считается что в эту пору можно увидеть нечистую силу.