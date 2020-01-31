31 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

31 января отмечается память Афанасия Великого. По преданию, он был одним из отцов греческой церкви. Наши предки верили, что именно в этот день ведьмы слетаются на шабаш, поэтому старались быть очень осторожными и не выходить вечером из дома.

Именины сегодня празднуют: Афанасий, Емельян, Иларион, Кирилл, Ксения, Максим, Мария, Николай, Оксана.

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Народные приметы на 31 января

– Метель в этот день – к поздней весне.

– Оттепель на Афанасия – к дождливому лету и плохому урожаю картофеля.

– Вороны стаями кружат – ждите похолодания.

– Солнце в полдень выглянуло – к ранней весне.

– Вокруг Луны и Солнца виднеется круг – к еще большим морозам.

Что можно делать 31 января

1. Если вас беспокоит дом в котором вы живете, и вам кажется, что с ним не все в порядке, то хозяин должен с иконой обойти вокруг дома, произнося молитву. Таким образом из квартиры исчезнут злые силы.

2. Выбросьте все старые вещи, которые больше никогда не будете носить, или же те, которые долгое время не надевали. Таким образом вы попрощаетесь со своим прошлым.

Что нельзя делать 31 января

​1. Вечером старайтесь не выходит из дома, если у вас не будет необходимости. По поверью предков, вы можете встретить нечистую силу.

2. В этот день нельзя крестить мальчиков, так как можно накликать в их жизни мужское бессилие и потерю энергии.

3. Не рекомендуется 31 января переезжать в новый дом. Если переехать в новое жилье в этот день, то там всегда будут ссоры и скандалы. Отложите переезд на другой день.